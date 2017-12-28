Сегодня на большей части территории Украины синоптики существенных осадков не прогнозируют, передает со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

“28 декабря в Украине: облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в Карпатах и ​​на Закарпатье днем ​​небольшой дождь”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что утром во всех областях Украины, кроме западных, кое-где синоптики прогнозируют туман.

Ветер ожидается юго-западный, со скоростью 7-12 м / с. Днем в Украине, кроме востока, кое-где синоптики прогнозируют порывы со скоростью 15-20 м / с, в Карпатах — 19-24 м / с.

Температура установится на уровне 4-9 ° тепла; в южной части — 10-13 °.

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