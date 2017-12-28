В афганистанськом городе Лашкаргах, столице провинции Гильменд на юге страны, террорист-смертник подорвался возле военной части. В результате инцидента пострадали 15 человек, передает со ссылкой на “Радио Свобода”.

“15 человек получили ранения в результате совершенного боевиком-смертником взрыва близко военной части в городе Лашкаргах, что является столицей провинции Гильменд на юге Афганистана”, — говорится в сообщении.

Как сообщают местные власти, боевик-смерник взорвал свой автомобиль возле колонны афганских военных.

По предварительным данным, все, кроме одного из раненых в результате нападения, были солдатами.

Указано, что ответственность за взрыв взяло на себя движение “Талибан”.

Как сообщал в Кабуле подорвался смертник: по меньшей мере 10 человек погибли.

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