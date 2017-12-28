|В Афганистане у воинской части прогремел взрыв: 15 раненых
|28.12.2017 06:39
|
В афганистанськом городе Лашкаргах, столице провинции Гильменд на юге страны, террорист-смертник подорвался возле военной части. В результате инцидента пострадали 15 человек, передает со ссылкой на “Радио Свобода”.
“15 человек получили ранения в результате совершенного боевиком-смертником взрыва близко военной части в городе Лашкаргах, что является столицей провинции Гильменд на юге Афганистана”, — говорится в сообщении.
Как сообщают местные власти, боевик-смерник взорвал свой автомобиль возле колонны афганских военных.
По предварительным данным, все, кроме одного из раненых в результате нападения, были солдатами.
Указано, что ответственность за взрыв взяло на себя движение “Талибан”.
Как сообщал в Кабуле подорвался смертник: по меньшей мере 10 человек погибли.