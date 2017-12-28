Мужчину, который мог подложить бомбу в супермаркете Санкт-Петербурга, зафиксировали камеры наблюдения. Видео
28.12.2017 06:41
Камеры наблюдения в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге, где
27 декабря произошел взрыв, зафиксировали мужчину, который мог
заложить бомбу. Видео опубликовало местно издание "Фонатанка".
Издание отмечает, что молодой человек в зеленой куртке и с сумкой
за плечами, приехал на площадь Калинина на маршрутке примерно в
18.15. После этого он зашел в супермаркет и, оставив рюкзак в
камере хранения, прошел к полкам с товарами. Вскоре он покинул
магазин, оставив рюкзак внутри. В 18.45 в "Перекрестке" прогремел
взрыв. | Мужчина ушел из супермаркета, оставив рюкзак в
камере хранения Скриншот: Fontanka Ru / YouTube Вследствие взрыва в
супермаркете пострадали 10 человек. По предварительной оценке,
применялась самодельная бомба с поражающими элементами.Главное
следственное управление Следкома по Санкт-Петербургу возбудило
уголовное дело по ст. 30 и ст. 105 (покушение на убийство двух
и более лиц общеопасным способом) Уголовного кодекса РФ.видео
Видео: Fontanka Ru / YouTube