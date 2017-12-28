Камеры наблюдения в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге, где 27 декабря произошел взрыв, зафиксировали мужчину, который мог заложить бомбу. Видео опубликовало местно издание "Фонатанка". Издание отмечает, что молодой человек в зеленой куртке и с сумкой за плечами, приехал на площадь Калинина на маршрутке примерно в 18.15. После этого он зашел в супермаркет и, оставив рюкзак в камере хранения, прошел к полкам с товарами. Вскоре он покинул магазин, оставив рюкзак внутри. В 18.45 в "Перекрестке" прогремел взрыв. | Мужчина ушел из супермаркета, оставив рюкзак в камере хранения Скриншот: Fontanka Ru / YouTube Вследствие взрыва в супермаркете пострадали 10 человек. По предварительной оценке, применялась самодельная бомба с поражающими элементами.Главное следственное управление Следкома по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ст. 30 и ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом) Уголовного кодекса РФ.видео Видео: Fontanka Ru / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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