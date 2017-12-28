Погода, Новости, загрузка...
Пьяный священник врезался в микроавтобус
28.12.2017 06:48
Пьяный священник врезался в микроавтобус По теме:

Пьяный священник на въехал в микроавтобус и попытался скрыться,передает со ссылкой на .

Это произошло 26 декабря в Ивано-Франковске.

Совершил протоиерей Украинской православной церкви Киевского патриархата, настоятель храма Вознесения Господня в селе Семаковцы Городенковского района Андрей Дмитрук.

Виновник оставил автомобиль и скрылся. Патрульные догнали священника в 300 м от места аварии.

Делом занимаются правоохранители.

В Ровенской области пьяный священник Украинской православной церкви Киевского патриархата совершил с четырьмя авто. Авария произошла близко села Бабин на трассе - Чоп. По данным СМИ, "Таврия", которая ехала без света, пыталась осуществить разворот и ударила Caddy, который, в свою очередь, зацепил фуру.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить