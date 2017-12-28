Пьяный священник врезался в микроавтобус По теме: Пьяный священник на въехал в микроавтобус и попытался скрыться,передает со ссылкой на . Это произошло 26 декабря в Ивано-Франковске. Совершил протоиерей Украинской православной церкви Киевского патриархата, настоятель храма Вознесения Господня в селе Семаковцы Городенковского района Андрей Дмитрук. Виновник оставил автомобиль и скрылся. Патрульные догнали священника в 300 м от места аварии. Делом занимаются правоохранители. В Ровенской области пьяный священник Украинской православной церкви Киевского патриархата совершил с четырьмя авто. Авария произошла близко села Бабин на трассе - Чоп. По данным СМИ, "Таврия", которая ехала без света, пыталась осуществить разворот и ударила Caddy, который, в свою очередь, зацепил фуру.











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