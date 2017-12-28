|Пьяный священник врезался в микроавтобус
|28.12.2017 06:48
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Пьяный священник на въехал в микроавтобус и попытался скрыться,передает со ссылкой на .
Это произошло 26 декабря в Ивано-Франковске.
Совершил протоиерей Украинской православной церкви Киевского патриархата, настоятель храма Вознесения Господня в селе Семаковцы Городенковского района Андрей Дмитрук.
Виновник оставил автомобиль и скрылся. Патрульные догнали священника в 300 м от места аварии.
Делом занимаются правоохранители.
В Ровенской области пьяный священник Украинской православной церкви Киевского патриархата совершил с четырьмя авто. Авария произошла близко села Бабин на трассе - Чоп. По данным СМИ, "Таврия", которая ехала без света, пыталась осуществить разворот и ударила Caddy, который, в свою очередь, зацепил фуру.
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