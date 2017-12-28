|Мининфраструктуры обнародовало проект логистической стратегии, разработанный при поддержке Всемирного банка
|28.12.2017 06:53
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В министерстве инфраструктуры Украины обнародовали проект логистической стратегии, разработанный для Украины при поддержке Всемирного банка. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил глава ведомства Владимир Емельян, передает
“Только что на сайте министерства появился проект логистической стратегии, разработанный для Украины при поддержке Всемирного банка”, — говорится в сообщении.
Кроме того, он отметил, что Украина впервые имеет такой основательный и системный анализ.
Также министр анонсировал публикацию новой методики расчета портовых тарифов и сборов. Она, по словам Емельяна, будет опубликована на сайте ведомства до конца недели.
Как сообщал в Мининфраструктуры анонсировали упрощения грузовых автоперевозок.
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