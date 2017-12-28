Бундеслига представила лучшие голы каждого из восемнадцати участников чемпионата по итогам первой части турнира,передает со ссылкой на .

Лучшим голом дортмундской "Боруссии" в осенней части сезона признан точный удар японца Синдзи Кагавы, который был нанесен после передачи украинца Андрея Ярмоленко.

Данный гол с участием лидера сборной Украины был забит в выездном для "Боруссии" матче седьмого тура Бундеслиги против "Аугсбурга" (2:1).

На счету Ярмоленко 6 голов и 4 голевые передачи в 21 матче за "Боруссию" во всех турнирах (Бундеслига, Кубок Германии и Лига чемпонов).

Ранее гол Андрея Ярмоленко не спас "Боруссию" от вылета из Кубка Германии в матче с "Баварией".

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