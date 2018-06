Израильская модель Бар Рафаэли позировала для издания Plus. Рафаэли позировала для израильского издания Фото: barrefaeli / Instagram Фото, для которого модель позировала в белом купальнике, она разместила на своей странице в Instagram. Out tomorrow @pnaiplus Shot by @eyalnevo Styled @simonell Hair @yanivzada MakeUp @asafbabo Публикация от Bar Refaeli (@barrefaeli) 19 Июн 2018 в 5:45 PDT Автор съемки – фотограф Эял Нево.Бар Рафаэли работает моделью с детства. В возрасте восьми месяцев она снялась в рекламе фотопленки. С 15 лет модель снимается для журналов Vogue, Harper's Bazaar, Elle. Она выходила на подиум модных домов Armani, Gucci, Valentino, Roberto Cavalli.У Рафаэли две дочери. Она замужем за бизнесменом Ади Эзрой Сводка.нет - Новости Украины и Мира



