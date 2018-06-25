|Рафаэли снялась для журнала Plus
|25.06.2018 16:32
|
Out tomorrow @pnaiplus Shot by @eyalnevo Styled @simonell Hair @yanivzada MakeUp @asafbaboПубликация от Bar Refaeli (@barrefaeli) 19 Июн 2018 в 5:45 PDT
Автор съемки – фотограф Эял Нево.Бар Рафаэли работает моделью с детства. В возрасте восьми месяцев она снялась в рекламе фотопленки. С 15 лет модель снимается для журналов Vogue, Harper's Bazaar, Elle. Она выходила на подиум модных домов Armani, Gucci, Valentino, Roberto Cavalli.У Рафаэли две дочери. Она замужем за бизнесменом Ади Эзрой
Поделитесь статьей с друзьями