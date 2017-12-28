В столице на улице Мукачевской в ​​одном из магазинов грабитель с ножом напал на женщину-продавца. В результате инцидента женщина получила многочисленные травмы, передает со ссылкой на “Киев Оперативный”.

“Жестокое набег на продуктовый магазин произошло 27.12.2017 около 18:30 на улице Мукачевской, 5А. По предварительной информации, мужчина около 40-45 лет, напал с ножом на женщину-продавщицу, нанес большое количество ударов руками и ножом”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что женщина защищалась от нападающего, но отпор дать не смогла. Ее в срочном порядке, с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.

Сам же мужчина после нападения забрал денежную выручку и скрылся.

На месте инцидента работала следственно-оперативная группа и криминалисты.

Как сообщал в Нацполиции назвали количество зарегистрированных правонарушений этого года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира