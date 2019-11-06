Об этом министр социальной политики Юлия Соколовская заявила в ходе презентации проекта госбюджета-2020 ко второму чтению, сообщает пресс-служба ведомства.

"В этом году главная смета страны формировалась в ограниченности финансовых ресурсов, что не позволило охватить все приоритетные направления одновременно. Поскольку наша философия основана на принципах адресности и помощи тем, кто в этом действительно нуждается - мы были вынуждены сделать выбор. Наш выбор, приоритет Минсоцполитики на 2020 год - дети ", - сказала Соколовская.

По ее словам, в проекте госбюджета-2020, который правительство подало ко второму чтению парламента, Минсоцполитики предусмотрело увеличить выплаты на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые находятся в семейных формах воспитания, в том числе на детей с инвалидностью - 1,5 млрд грн, что на 48% больше, чем в 2019 году.

В частности, ребенок до 6 лет, лишенный родительской опеки, будет получать 4 147,50 грн; от 6 до 18 лет - 5545 грн, в то же время ребенок с инвалидностью до 6 лет - 6 226,50 грн; от 6 до 23 лет - 7 763 грн.

Кроме того, Минсоцполитики планирует в 2020 году увеличить выплаты на приобретение жилья для детей-сирот - 77,7 млн грн, что позволит дополнительно купить 1701 квартиру, 18 домов для детских домов семейного типа, 25 домов для малых групповых домов.

Также в планах - ввести программу реабилитации детей с инвалидностью, на что предусмотрено выделить 130 млн грн, и повысить помощь на детей для малообеспеченных семей с 85 до 130% от прожиточного минимума, а именно - до 6 лет - 2 317,7 грн; от 6 до 18 лет - ​​2 883,4 грн.

Кроме того, Минсоцполитики планирует начать программу социальных услуг, в том числе для детей с инвалидностью, на что выделяют 100 млн грн, что позволит членам семей лиц с инвалидностью работать и заниматься собственными делами без "привязки" к лицам с инвалидностью.

Среди основных нововведений проекта бюджета-2020 в сфере социальной политики Соколовская назвала также отмену "привязки" к прожиточному минимуму более 150 видов выплат, кроме двух: пенсий и помощи малообеспеченным семьям, увеличение надбавки на уход одиноким пенсионерам старше 80 лет на 40%.

В ведомстве сообщают, что на это в 2020 году дополнительно запланировано 806 млн грн и это поможет 100 тыс. лиц. Как отмечается, средний размер надбавки составит 671 грн.

Также в 2020 году планируют ввести новую бюджетную программу на развитие сервисов в регионах - фронт-офисов, на что выделят 150 млн грн, и института специалистов социальной работы (ССР) и их обучение, чтобы они сопровождали семьи, на что предусматривается 687 тыс. грн.

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