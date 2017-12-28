За минувшие сутки боевики 4 раза обстреляли украинские позиции, ранены двое военнослужащих

За прошедшие сутки боевики 4 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, вследствие чего двое военнослужащих сил АТО получили легкие ранения, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"На протяжении прошедших суток российско-оккупационные войска осуществили четыре прицельных обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. Все нарушения режима перемирия состоялись на Донецком направлении", – говорится в сообщении на странице штаба в фейсбуке в четверг утром.

На Приазовье в светлое время суток боевики провоцировали украинских воинов в боевых противостояниях близко Водяного. Здесь враг сначала из крупнокалиберных пулеметов обстрелял украинские оборонительные укрепления с неподконтрольной украинскому правительству Саханки, а в дальнейшем – вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия с временно оккупированной Ужовки. В вечернее время враг из гранатометов и стрелкового оружия нарушил перемирие в пригороде Авдеевки.

Также на подступах к этому прифронтовому городу активизировался снайпер противника, который обстреливал опорные пункты украинской армии. Кроме того, под огонь из легкого пехотного вооружения попали защитники Каменки.

"На других ключевых участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – сказано в сообщении.

Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.