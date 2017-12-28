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Вдова Шаинского сообщила, что композитора похоронят в США, если не поступят предложения из РФ
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28.12.2017 07:18
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Вероятней только, что похороны советского и российского композитора
Владимира Шаинского состоятся в городе Сан-Диего, где он жил
последние годы, отметила вдова Светлана Шаинская. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Шаинский скончался 25 декабря
Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube Она рассказала, что для
кремирования необходимо получить сертификат, а из-за новогодних
праздников "многие на каникулах".Окончательного решения
относительно места похорон еще не принято. Вероятней только, что
церемония состоится в городе Сан-Диего (штат Калифорния), где
композитор жил последние годы, отметила Шаинская.Она заявила, что
"этот вопрос сейчас в подвешенном состоянии". При этом министерство
культуры РФ и Союз композиторов не связывались с вдовой по поводу
возможности захоронения в России.Шаинская заверила, что "открыта
предложениям из РФ", но сама организовать такие похороны не в
состоянии. Композитор не оставил никакого завещания по этому
поводу.Шаинский умер 25 декабря на 93-м году жизни. Он болел раком
и перенес несколько операций.
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