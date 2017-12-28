Вероятней только, что похороны советского и российского композитора Владимира Шаинского состоятся в городе Сан-Диего, где он жил последние годы, отметила вдова Светлана Шаинская. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Шаинский скончался 25 декабря Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube Она рассказала, что для кремирования необходимо получить сертификат, а из-за новогодних праздников "многие на каникулах".Окончательного решения относительно места похорон еще не принято. Вероятней только, что церемония состоится в городе Сан-Диего (штат Калифорния), где композитор жил последние годы, отметила Шаинская.Она заявила, что "этот вопрос сейчас в подвешенном состоянии". При этом министерство культуры РФ и Союз композиторов не связывались с вдовой по поводу возможности захоронения в России.Шаинская заверила, что "открыта предложениям из РФ", но сама организовать такие похороны не в состоянии. Композитор не оставил никакого завещания по этому поводу.Шаинский умер 25 декабря на 93-м году жизни. Он болел раком и перенес несколько операций. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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