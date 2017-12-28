Луцкая "Волынь" активно начала зимнее трансферное окно, подписав контракты с 9-ю игроками, передает со ссылкой на пресс-службу команды.

Среди новичков — как опытные игроки на уровне Первой лиги и даже элитного дивизиона, так и молодые футболисты. В частности — 31-летний защитник Роман Светличный, последним клубом которого был “Ингулец” и 23-летний хавбек Вадим Страшкевич, который в первом круге чемпионата играл за “Полтаву”.

Кроме того, в ряды “Волыни” присоединились вратарь Александр Воробей (экс- “Движение” и “Тернополь”), воспитанник волынского футбола и системы киевского “Динамо” Валерий Болденков, полузащитники Алексей Клак и Рудольф Сухомлинов, которые недавно играли в Польше и Грузии соответственно, а также молодая 17-летняя надежда волынского футбола Александр Климец.

Кроме того, ряды коллектива пополнил Дмитрий Скоблов, который в первом круге чемпионата Украины выступал за харьковский “Гелиос”. В этом сезоне воспитанник мариупольского футбола сыграл в 20 матчах Первой лиги и отметился двумя голами.

Отметим и появление в команде Александра Сафонова — 26-летний защитник последний год сыграл в белорусском “Слуцке” и занял с командой седьмое место в элитном дивизионе чемпионата Беларуси. Экс-игрок “Черкасского Днепра” и “Буковины” в течение сезона провел 28 поединков и забил 3 гола.

Добавим, что “Волынь” сейчас находится в зоне вылета из Первой лиги — предпоследнее 17-е место с 18 очками.

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