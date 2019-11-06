Заробив на авто 一 подбай і про безпеку: за перевезення дітей без автокрісел штрафуватимуть
06.11.2019 14:35
6 ноября
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Нещодавно Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до правил перевезення дітей. Відтепер діти до 12 років мають їздити в спеціальних автокріслах. А якщо батькам до вподоби, коли дитина їздить в небезпечних умовах 一 штраф. За даними ВООЗ, перевезення дітей в автокріслах у середньому на 70% знижує імовірність смерті в ДТП. Проте в Україні лише 12% власників авто використовують спеціальні крісла для дітей до 6 років, і майже ніколи для старших.