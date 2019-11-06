6 ноября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Выплаты на детей существенно вырастут в следующем году - проект бюджета • В Киеве хотят запретить размещение сигарет в витринах магазинов • Евросоюз "стареет" — посчитали средний возраст населения в странах • Треть украинцев вообще не имеют сбережений • Киевсовет будет просить Зеленского и Кабмин профинансировать строительство метро на Троещину • На "Государство в смартфоне" от "команды Зеленского" не оказалось денег • МОН приостанавливает аттестацию вузоввсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: дети, ПДД, штрафы, безопасность, автокресло. 6 ноября 143дети, ПДД, штрафы, безопасность, автокресло. Нещодавно Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до правил перевезення дітей. Відтепер діти до 12 років мають їздити в спеціальних автокріслах. А якщо батькам до вподоби, коли дитина їздить в небезпечних умовах 一 штраф. За даними ВООЗ, перевезення дітей в автокріслах у середньому на 70% знижує імовірність смерті в ДТП. Проте в Україні лише 12% власників авто використовують спеціальні крісла для дітей до 6 років, і майже ніколи для старших. Фоторепортажи Популярные теги мода, выборы, природа, досуг, искусство, авиация, джаз, #Євромайдан, Карпаты, город, фотоподборки, США, Львів, война, столкновения, дети, митинги, соревнования, праздники, ВМС, фотографы, политики, люди, суд, выставки, фотография, уикенд, экология, ЗСУ, парады, ВСУ, мир, автомобили, политика, акции, транспорт, архитектура, пейзажи, церковь, полиция, фотоконкурсы, традиции, солдат, знаменитости, АТО, Сергей Смоленцев, спорт, женщины, Одесса, беспорядки, передовая, Россия, фестивали, протесты, Донбасс, учения, животные, дизайн, фотопроект, юмор, музыка, депутаты, футбол, Майдан, аннексия Крыма, Шахтер, катастрофы, Дмитрий Дятлов, НАТО, цирк, портрет, стихийные бедствия, корабли, военная техника, кошки, концерты, тест-драйв, путешествия, Александр Зубко, бизнес, Саакашвили, оккупация, милиция, Путин, Львов, технологии, зима, вера, культура, общество, туризм, самолеты, Верховная Рада, Порошенко, Нацгвардия, история, живопись, Динамо, Киев, марш Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис мода, выборы, природа, досуг, искусство, авиация, джаз, #Євромайдан, Карпаты, город, фотоподборки, США, Львів, война, столкновения, дети, митинги, соревнования, праздники, ВМС, фотографы, политики, люди, суд, выставки, фотография, уикенд, экология, ЗСУ, парады, ВСУ, мир, автомобили, политика, акции, транспорт, архитектура, пейзажи, церковь, полиция, фотоконкурсы, традиции, солдат, знаменитости, АТО, Сергей Смоленцев, спорт, женщины, Одесса, беспорядки, передовая, Россия, фестивали, протесты, Донбасс, учения, животные, дизайн, фотопроект, юмор, музыка, депутаты, футбол, Майдан, аннексия Крыма, Шахтер, катастрофы, Дмитрий Дятлов, НАТО, цирк, портрет, стихийные бедствия, корабли, военная техника, кошки, концерты, тест-драйв, путешествия, Александр Зубко, бизнес, Саакашвили, оккупация, милиция, Путин, Львов, технологии, зима, вера, культура, общество, туризм, самолеты, Верховная Рада, Порошенко, Нацгвардия, история, живопись, Динамо, Киев, маршВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Нещодавно Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до правил перевезення дітей. Відтепер діти до 12 років мають їздити в спеціальних автокріслах. А якщо батькам до вподоби, коли дитина їздить в небезпечних умовах 一 штраф. За даними ВООЗ, перевезення дітей в автокріслах у середньому на 70% знижує імовірність смерті в ДТП. Проте в Україні лише 12% власників авто використовують спеціальні крісла для дітей до 6 років, і майже ніколи для старших. 06.11.2019



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