Правительство Канады ищет способы расширения своей военной помощи Украине,передает со ссылкой на .

Об этом рассказал министр обороны Канады Харджит Саджан.

"Мы постоянно ищем возможности улучшения поддержки Украины в это сложное для нее время, спровоцированный агрессией России", - заверил Саджан.

По его словам, открытие Украина доступа к канадскому рынку оружия стало одним из этапов сотрудничества. Он пообещал "продвигаться в этом вопросе".

"Разрешение на продажу оружия - лишь один из шагов, необходимых для предоставления Украине правильных возможностей", - подытожил Саджан.

Не менее пяти восточноевропейских государств продают Украину боеприпасы и вооружение. Об этом заявил директор "Спецтехноэкспорт" Павел Барбул.

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