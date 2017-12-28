|Канада планирует расширить военную помощь Украине
|28.12.2017 07:40
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Правительство Канады ищет способы расширения своей военной помощи Украине,передает со ссылкой на .
Об этом рассказал министр обороны Канады Харджит Саджан.
"Мы постоянно ищем возможности улучшения поддержки Украины в это сложное для нее время, спровоцированный агрессией России", - заверил Саджан.
По его словам, открытие Украина доступа к канадскому рынку оружия стало одним из этапов сотрудничества. Он пообещал "продвигаться в этом вопросе".
"Разрешение на продажу оружия - лишь один из шагов, необходимых для предоставления Украине правильных возможностей", - подытожил Саджан.
Не менее пяти восточноевропейских государств продают Украину боеприпасы и вооружение. Об этом заявил директор "Спецтехноэкспорт" Павел Барбул.
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