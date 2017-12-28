|Северная Корея травит людей. Тревожные результаты обследований
|28.12.2017 07:40
|
У некоторых перебежчиков из КНДР в Южную Корею в результате обследований были обнаружены признаки «подозрительного облучения».
Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на результаты исследования южнокорейских ученых, информирует еizvestia.com.
Последние допускают, что ядерные испытания в КНДР затронули мирное население. В частности, они провели медицинское обследование 30 перебежчиков, которые жили в районах, расположенных близко ядерного полигона в КНДР (округ Килью).
Там были проведены, по последним данным, шесть ядерных испытаний.
«Можно подозревать возможность радиационного облучения, но не было проверено, повлияли ли ядерные испытания на человека, поскольку в Северной Корее отсутствует информация, оценивающая условия жизни», — подчеркнули исследователи.
Читайте: Süddeutsche Zeitung: Запущенные Северной Кореей ракеты были произведены в России и Китае