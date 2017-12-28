У некоторых перебежчиков из КНДР в Южную Корею в результате обследований были обнаружены признаки «подозрительного облучения».

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на результаты исследования южнокорейских ученых, информирует еizvestia.com.

Последние допускают, что ядерные испытания в КНДР затронули мирное население. В частности, они провели медицинское обследование 30 перебежчиков, которые жили в районах, расположенных близко ядерного полигона в КНДР (округ Килью).

Там были проведены, по последним данным, шесть ядерных испытаний.

«Можно подозревать возможность радиационного облучения, но не было проверено, повлияли ли ядерные испытания на человека, поскольку в Северной Корее отсутствует информация, оценивающая условия жизни», — подчеркнули исследователи.

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