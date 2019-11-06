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В Донецкой области автомобиль столкнулся с грузовиком, среди пострадавших дети
06.11.2019 15:11
ДТП в Донецкой области - в результате аварии пострадали пять человек
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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