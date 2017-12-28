От Гааги не уйти: Утренние новости Олега Пономаря
— Конечно, главное событие — 73 украинца дома после плена. Слова
излишни.
— Начало пути:
Канада не собирается останавливаться на открытии рынка оружия для
Украины, военная помощь будет расширяться — Министр обороны Канады,
информирует еizvestia.com.
— От Гааги не уйти:
В феврале 2018 года Украина подаст в Международный суд ООН
меморандум о нарушении Россией конвенции ООН по морскому праву.
Также продолжается работа над исками о нарушении конвенций о
запрещении финансирования терроризма и расовой дискриминации.
— Газпром, гудбай:
Китай увеличил импорт СПГ из США до рекордного уровня в ноябре.
— Никогда такого не было — и вот опять:
Спутник российского производства, запущенный для Анголы, не вышел
на связь после запуска с Байконура.
— Бонус-новость:
«Укрпошта» сможет оказывать финуслугу по переводу средств и
участвовать в платежных системах — НБУ.
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