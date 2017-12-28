— Конечно, главное событие — 73 украинца дома после плена. Слова излишни.

— Начало пути:

Канада не собирается останавливаться на открытии рынка оружия для Украины, военная помощь будет расширяться — Министр обороны Канады, информирует еizvestia.com.

— От Гааги не уйти:

В феврале 2018 года Украина подаст в Международный суд ООН меморандум о нарушении Россией конвенции ООН по морскому праву. Также продолжается работа над исками о нарушении конвенций о запрещении финансирования терроризма и расовой дискриминации.

— Газпром, гудбай:

Китай увеличил импорт СПГ из США до рекордного уровня в ноябре.

— Никогда такого не было — и вот опять:

Спутник российского производства, запущенный для Анголы, не вышел на связь после запуска с Байконура.

— Бонус-новость:

«Укрпошта» сможет оказывать финуслугу по переводу средств и участвовать в платежных системах — НБУ.

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