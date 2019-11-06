С 30 октября в украинском информационном поле появился новый персонаж — «пранкер Джокер», который переписывается с депутатами от имени генерального прокурора Руслана Рябошапки. О нем ничего неизвестно, кроме того, что у него есть Telegram-канал с аномальным приростом подписчиков — 10—15 тысяч в сутки. Там он выкладывает переписки — с депутатами Богданом Яременко, Михаилом Радуцким и Николаем Тищенко (все они от «Слуги народа»). Первого ноября блогер Анатолий Шарий прорекламировал в своем Telegram канал Джокера: «Теперь будет немало интересного. А чего не будет там, будет на моем канале».

ТheБабеля написали на почту , указанную в профиле Джокера, и спросили, кто он такой, связан ли с Шарием и почему пишет только депутатам от «Слуги народа».

Тридцатого октября интернет-издание «Страна.ua» опубликовало переписку Богдана Яременко с «пранкером Джокером». В переписке этот человек представился генеральным прокурором Русланом Рябошапкой. В тот же день Яременко попал в скандал — журналисты издания «Буквы» сфотографировали его переписку с секс-работницей. Яременко сказал журналистам, что это была провокация — по его словам, он знал, что за ним следят, и решил умышленно показать такую переписку. После сообщений Джокера-Рябошапки Яременко написал в Facebook пост с извинениями. Первого ноября Яременко сообщил, что уходит с поста главы Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

На следующий день Джокер завел Telegram-канал. В комментарии theБабелю он сказал, что «появился 31 октября на Хэллоуин». Сейчас на его канале 35 тысяч подписчиков. «Все подписчики прибывают органично, благодаря вниманию вас и ваших коллег-журналистов. Хотя, честно признаюсь, на старте я купил 1000 подписчиков», — говорит Джокер. В гугле о пранкере нет никаких упоминаний до 30 октября, сам он говорит, что раньше работал в киноиндустрии. Первого ноября блогер Анатолий Шарий написал в Telegram про канал Джокера: «Теперь будет немало интересного. А чего не будет там, будет на моем канале», после этого пранкера стали ассоциировать с Шарием. Джокер сказал, что он не Анатолий Шарий и не знаком с ним, но добавил, что «любит шары Символ политической партии Анатолия Шария — красные воздушные шары и не любит шару».

За несколько дней в Telegram-канале пранкера и на сайте «Страны» вышли несколько переписок Джокера с депутатами «Слуги народа». Со всеми он переписывался от имени Руслана Рябошапки.

«Мне кажется, в нашей стране многие бы хотели иметь доверительные отношения с генпрокурором. Я это легко доказал», — объяснил Джокер theБабелю.

В переписке с Радуцким он обсуждал доплаты депутатам «Слуги народа» в конвертах.

По словам Радуцкого, ему начали поступать сообщения с номера, который был записан в его телефоне как «хз», он решил, что это какой-то знакомый человек, и следовательно начал поддерживать с ним переписку.

Николай Тищенко на вопрос theБабеля о переписке не ответил.

Джокер говорит, что сам выбирает, каким медиа передавать переписки, но пока они выходили только на сайте «Страны».

«Они ранее демонстрировали работу с различными людьми, которых вы называете пранкерами. Я не сомневался, что они опубликуют», — пояснил Джокер свой выбор. Заместительница главного редактора «Страны» Светлана Крюкова рассказала theБабелю, что Джокер вышел на них через посредника. «Мы встретились, он рассказал, что Джокер хочет со мной познакомиться. Посредник сказал, что Джокер хочет выйти на публичный рынок, и показал мне, с чем. Я знала Джокера раньше, но как не Джокера, мы получали от него через посредника темники

В 2017 году «Страна.ua» получила список из 46 депутатов, которым высылали темники, чтобы комментировать на эфирах события в выгодном для Администрации президента ракурсе.

«Страна.ua» писала, что рассылку темников администрировал заведующий отделом Главного департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко. Он не подтвердил это изданию из внутренних чатов Администрации президента. Он или группа людей, которые представляются как Джокер, взламывали почты и переписки», — говорит она.

В «Слуге народа» не будут наказывать депутатов, которые общались с пранкером. Глава фракции в парламенте Давид Арахамия сказал, что в общении Тищенко и пранкера нет «крамольных фактов», а сама переписка может быть «полуправдой».

Первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко сказал theБабелю, что не интересовался, кто это.

Сам Джокер на вопрос, почему он переписывается только с депутатами от СН, ответил, что «имеет контакты с разными людьми». По данным Крюковой, Джокер готовит около тридцати пранков.

«Среди них будет один министр и несколько довольно маститых депутатов. Насколько я поняла, часть пранков еще в работе. Арахамия нам сказал, что Тищенко переписывался с «генпрокурором» давно, о чем он хвастался в кулуарах. Я сделала вывод, что этот пранк был долгосрочным», — говорит она.

Анонимный Telegram-канал «Разведчик» написал, что Офис президента поручил Службе безопасности Украины выяснить, кто такой Джокер. На момент публикации текста глава СБУ Иван Баканов не ответил на вопрос theБабеля, так ли это.

Источник theБабеля в МВД говорит, что у них нет информации, кто это может быть, но «говорят, что это кто-то из компании [Светланы] Крюковой и [главного редактора «Страны.uа» Игоря] Гужвы».

«Правоохранительные органы не обращались в редакцию, но мне передали привет и сказали, что я скоро могу с ними встретиться, — говорит Крюкова. — Люди, которые являются моими источниками в разных правоохранительных органах, пытаются выяснить, кто такой Джокер. Люди из ОП пытались дать понять, как будто это я разыгрываю их, что это повлечет за собой последствия. Они пытались выяснить, кто это, получить телефон посредника и выйти на Джокера».



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