Компания ESET обнаружила новый троянский вирус, перехватывающий управление мобильным устройством через мессенджер Telegram. Об этом сообщает со ссылкой на и

Новый "троян" получил название "HeroRat" и ориентирован на Android-устройства. Вирус распространяется через неофициальные магазины приложений, социальные сети и мессенджеры под видом программ, обещающих разные "призы" за скачивание. Например, бесплатные биткоины, пакет мобильного интернета или накрутку подписчиков в инстаграме.

После установки зараженного приложения пользователю предлагается принять соглашение, а иногда предоставить доступ к данным. После чего всплывающее окно сообщает, что приложение не может работать на данном устройстве и будет удалено. Иконка программы исчезает, а "троян" остается.

"Троян" может перехватывать сообщения или отправлять их от лица владельца, скачивать данные контактов, совершать вызовы, записывать аудио, делать снимки экрана, использовать геолокацию устройства, а также изменять его настройки. Получив доступ к устройству, преступник использует функционал бота Telegram для управления гаджетом.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира