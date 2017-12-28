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Назван самый загруженный авиамаршрут в мире
28.12.2017 07:52

Назван самый загруженный авиамаршрут в мире

       Авиамаршрут между городами Сеул и Чеджу на острове Чеджудо в Южной Корее стал самым загруженным в мире в 2017 году, сообщает британская газета Independent.

      "Более 11 млн человек воспользовались маршрутом Сеул-Чеджу, это на 3 млн больше, чем на втором по загруженности авиамаршруте в мире между японскими городами Токио и Саппоро", – говорится в сообщении.

      Как отмечает издание, южнокорейские внутренние рейсы из Сеула на остров Чеджудо настолько популярны, что самолеты отправляются через каждые 15 минут. Время в полете занимает чуть меньше часа, билет в одну сторону стоит около 9 тыс. рублей.

      слава авиамаршрута во многом связана с большим количеством китайских туристов, выбирающих для отдыха Южную Корею. "Китайцев привлекает безвизовый въезд, а также изобилие казино, которые запрещены у них в стране", – сообщает Independent.

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