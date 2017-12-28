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В штабе АТО сообщили еще одну хорошую новость
28.12.2017 07:56
В штабе АТО сообщили еще одну хорошую новость

На Донбассе наблюдается значительное снижение обстрелов со стороны боевиков.

Об этом говорится с сообщении на странице Facebook пресс-центра штаба АТО.

«На протяжении минувших суток российско-оккупационные войска совершили четыре прицельных обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. Все нарушения режима перемирия произошли на Донецком направлении» – говорится в сообщении, информирует еizvestia.com.

Отмечается, что в результате обстрелов двое украинских защитников получили легкие травмы. Их жизням на данный момент ничто не угрожает.

Украинские военные не открывали огонь в ответ, соблюдая режим перемирия.

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