В штабе АТО сообщили еще одну хорошую новость На Донбассе наблюдается значительное снижение обстрелов со стороны боевиков. Об этом говорится с сообщении на странице Facebook пресс-центра штаба АТО. «На протяжении минувших суток российско-оккупационные войска совершили четыре прицельных обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. Все нарушения режима перемирия произошли на Донецком направлении» – говорится в сообщении, информирует еizvestia.com. Отмечается, что в результате обстрелов двое украинских защитников получили легкие травмы. Их жизням на данный момент ничто не угрожает. Украинские военные не открывали огонь в ответ, соблюдая режим перемирия. Читайте: Новости дня: Украина начнет регистрировать новорожденных в зоне АТО

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