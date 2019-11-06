Парень выстрелил в голову девушке в Днепре, а потом пытался покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции региона.

Инцидент произошел во вторник, 5 ноября, в 21:50. В коридоре одного из городских общежитий 19-летний парень выстрелил в голову студентке.

После этого он пошел в свою комнату и выстрелил себе в грудную клетку.

Но в себя он не попал, а девушка получила непроникающее ранение головы - ее госпитализировали в клинику.