|В Днепре студент выстрелил из пневматичного пистолета в голову первокурсницы, а потом пытался покончить жизнь самоубийством
|06.11.2019 15:55
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Парень выстрелил в голову девушке в Днепре, а потом пытался покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции региона.
Студента конвоировали в больницу, его должны обследовать медики.
По данному факту правоохранители открыли уголовное дело. Нападение расценивают как покушение на убийство. На сегодня следователи еще не знают мотивов парня, но уже опрашивают свидетелей происшествия.
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