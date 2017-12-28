Россия подала важный сигнал об изменении ее позиции по Донбассу, согласившись на расширения мандата миротворческой миссии.

Об этом написал российский ​кандидат политических наук, член Экспертной группы «Европейский диалог» Владимир Фролов в своем материале для РБК, информирует еizvestia.com.

«Изначально Москва была против расширения мандата миротворческой миссии, но в ходе своей пресс-конференции Путин неожиданно заявил, что Россия не против того, чтобы «поставить под международный контроль эту территорию», но для этого «киевским властям нужно договариваться с самим Донбассом», — подчеркнул он.

При этом прогнозируется, что в 2018 году может, наконец-то, найтись решение обсотрившегося конфликта.

«Является ли это сигналом о важном изменении в российской позиции, открывающем путь к урегулированию в Донбассе, станет понятно в 2018 году. Планируемый визит президента Франции Эмануэля Макрона на Петербургский экономической форум создает удобную мизансцену для «прорыва по Донбассу», — написал Фролов.

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