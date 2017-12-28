Регулярный чемпионат НБА продолжился поединком представителей Западной конференции между "Финикс Санс" и "Мемфис Гриззлис", в котором отличился наш соотечественник, передает корреспондент . 0,6 секунды до конца основного времени при счете 97:97 стартовый центровой “Санс” Тайсон Чендлер выпрыгнул из-за спины Брендона Райта и забил эффектный аллей-уп через соперника, принеся “солнечным” позитивный результат 99:97. Лень получил 29:55 минут игрового времени, за которые реализовал три слэм-данки, получив 12 очков (4/6 двухочковые, 4/6 штрафные), 6 подборов, 4 передачи при 2 блок-шотах. Добавим, что “Санс” находятся выше “Мемфис” в турнирной таблице — 13 выигрышей и 23 поражения против 10 побед и 24 фиаско в “Гриззлис” (11 и 14 места на Западе соответственно). Как сообщал шестой дабл-дабл Леня помог “Финиксу” обыграть “Даллас”. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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