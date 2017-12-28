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В Чернигове в полицию сообщили о минировании трех мостов
28.12.2017 08:12
Из-за работы взрывотехников на автомобильном мосту 27 декабря на въезде в город со стороны Киева образовалась гигантская пробка. Неизвестные сообщили о минировании мостов в Чернигове Фото: mvs.gov.ua Он отметил, что, согласно процедуре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, нужно было тщательно проверить каждый мост. Процедура занимает около двух часов.Он отметил, что из-за работы взрывотехников на въезде в город со стороны Киева образовалась гигантская пробка.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1765853836778583&id=100000619510894

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