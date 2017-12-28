Из-за работы взрывотехников на автомобильном мосту 27 декабря на
въезде в город со стороны Киева образовалась гигантская пробка.
Неизвестные сообщили о минировании мостов в Чернигове Фото:
mvs.gov.ua Он отметил, что, согласно процедуре Государственной
службы по чрезвычайным ситуациям, нужно было тщательно проверить
каждый мост. Процедура занимает около двух часов.Он отметил, что
из-за работы взрывотехников на въезде в город со стороны Киева
образовалась гигантская пробка.
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