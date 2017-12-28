Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко провел онлайн-видео конференцию, где подвел итоги футбольной жизни страны в уходящем году,передает со ссылкой на .

Чиновник рассказал в частности:О матче "Мариуполь"- ""

Нужно было ехать на игру и не было бы проблем. Мы заставить двух соперников сыграть между собой не можем. Я всегда говорил, что против того, чтобы в кабинетах решалась судьба матча. Знаю, что в свое время "" приняло философию не ехать, и для этого можно было найти любую причину. Мы впервые в истории Украины показали, что имя гранда не влияет. Если не поехал, нарушил порядок - это минус 3 очка. Болельщики "" к этому нормально отнеслись, ведь не нужно делать исключений: это "", или "", или другие клубы.

О наказании для гендиректора и тренера "Шахтера" за наезд на арбитра Бойко

Палкина вызвали на заседание комитета по этике и честной игре. Мы дали возможность равноудаленным людям принимать такие решения, а там уже их дело выносить наказания. Один матч для Фонсеки? Он бил арбитра или не бил? Давайте говорить о том, что было на самом деле.

О красной карточке для Лужного

Он был удалён. Удалён! Что вы предлагаете? Давайте всех представителей "" не наказывать. Хачериди нападал на арбитров в раздевалке, взламывал дверь, но его не наказывать? Лужный провинился его не наказывать? Я так понимаю? А всех представителей "Шахтера" за их проступки нужно расстрелять?

О выступлении сборной Украины и контракте Шевченко

Оценка была бы положительной, если бы мы вышли на КМ-2018. А потом бы принимали решение ехать или не ехать. У нас была очень сильная группа, но мы до последнего матча имели шансы на выход. В некоторых матчах болельщики увидели новый рисунок сборной. Ведь раньше мы побеждали на фарт, выгрызали результат случайно, на характере, а смысла игры почти не видели. Касательно , договор еще не продлевали. Еще есть действующее соглашение на 2 года, а во время следующего контракта члены Исполкома уже хотят увидеть результат,

О поездке в Россию на Кубок мира-2018

Ни в коем случае не поеду на Кубок мира в России, несмотря на членство в дисциплинарном комитете . Мне нужно находиться в России, но я не могу на это пойти. У меня есть моральное внутреннее решение, и я его не переступлю. Если бы мы вышли на КМ в России, то это была бы отдельная история. К сожалению, это была бы не чисто футбольная ситуация.

О Ваксе и Жабченко

Они переехали, рассказывали, что ни одного матча не провели в Крыму, что представляли Украину. Что один раз пересекли границу, не зная об этом законе. Еще раз говорю, это было их мнение. Когда я задал вопрос относительно паспортов, пусть покажут прописку, они поняли, что вопрос стоит ребром. Когда возник вопрос "да" или "да", то с нашей стороны была позиция жесткая.

О формате чемпионата и о "Днепре"

16 клубов - это наша цель. Сейчас есть 12 клубов, думаю такой формат и в дальнейшем поддержим, пока не вернутся "", "", команды из крупных городов. Нужно, чтобы клубы имели соответствующую инфраструктуру, чтобы был подогрев на стадионах, и болельщики могли прийти и качественно пересмотреть матч.

С моего родного клуба пришлось снять 27 очков, и он сейчас во Второй лиге, и дальше из приходят новые штрафы. К сожалению, в следующем году могут быть истории, из-за которых "" потеряет профессиональный статус.

О бюджете и деньгах на "Олимпийский"

Сейчас нет государственного финансирования. Есть открытые платежи солидарности , . Также спонсорские и партнерские контракты. Бюджет - около 10 млн евро. Средства на НСК "Олимпийский" для подготовки к Лиге чемпионов будут потрачены на то, чтобы стадион существовал, как арена. Это просто ремонт, который 6 лет не делался. никаких новых требований со времен Евро-2012 не придумал, но когда они начали ревизию стадиона, то возникли некоторые проблемы. 6 лет этим никто не занимался. Это нужно, чтобы стадион был готов к любым соревнованиям.

Ранее Андрей Павелко заявил, что уже в нынешнем сезоне в Украине может начаться тестирование системы видеоповторов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира