Журналист-расследователь Владимир Бойко запускает новый проект, где собирается систематически рассказывать о том, чем занимаются глава НАБУ Артём Сытник и генпрокурор Руслан Рябошапка под крышей посольства Соединенных Штатов на деньги американских налогоплательщиков.

"В частности, я имею достоверние доказательства, что экс-посол Мари Йованович лгала под присягой в Конгрессе США и в ближайшие дни расскажу, как американское посольство запрещало Сытнику расследовать дело о «рюкзак Авакова», как Сытник заранее предупредил Авакова, что вынужден поймать его сына по указанию Порошенко, и в связи с чем Аваков предоставил охрану двум проходимцам Парнасу и Фруману, когда те бродили по Киеву, собирая компромат на Байдена." - Заявил Владимир Бойко.

Владимир Бойко заявил, что его новый проект связан с тем, что после опубликования им информации о том, что генпрокурор Рябошапка закрыл уголовное дело в отношении Свинарчука-Гладковского-младшего, против него были использованы нечестные методы "диалога":

"Друзья, хочу с Вами посоветоваться по поводу учебно-воспитанных мероприятий, которые я планирую принять к генеральному прокурору Руслана Рябошапки и его друга, соратника и товарища по бутылке директора НАБУ Артема Сытника. Дело в том, что эти два достойника и, я бы даже сказал, интеллектуала нашли правильное применение деньгам, выделенным американским посольством на так называемую «реформу» прокуратуры. Вследствие этого, а точнее - в результате массовых жалоб со стороны возмущенных ботов власть Фейсбука заблокировала мне возможность рекламировать публикации моего персонального блога «Хроники Украинских Йолопов».

Собственно, истерику ботофермы, нанятой борцами с коррупцией, вызвал вот это сообщение, где рассказывается, что Рябошапка закрыл знаменитое дело о хищении Свинарчуком-младшим с помощью Сытника и его «тайного агента» Шевченко средств «Укроборонпрома»". - Заявил Владимир Бойко.

Напомним, экс-посол США в Украине Мари Йованович во время своих показаний Комитету Палаты представителей заявила, что экс-генпрокурору Юрию Луценко не нравилось, что посольство требовало от него четких результатов работы Генпрокуратуры. Об этом передает "Голос Америки" .

"Думаю, господину Луценко не нравилось, что посольство продолжало призывать к очищению Генпрокуратуры. Когда он занял должность, у него было три цели: реформа Генпрокуратуры, наказание ответственных за убийства невинных людей на Майдане во время Революции Достоинства и расследование отмывания средств, чтобы вернуть более 40 миллиардов долларов, которые прежний президент (Янукович - Ред.) и его подручные вывели из Украины. Ни одно из этого не было выполнено. Мы считали это хорошими целями и стремились привлечь его работать в этом направлении, а он на самом деле на это не обращал внимания", - заявила экс-посол.

По словам Мари Йованович, Луценко хотел, чтобы посольство организовало его встречу с генеральным прокурором США, директором ФБР и другими. Он вроде бы имел для них важную информацию. Однако тогдашний глава ГПУ не хотел предоставить эту информацию для проверки ФБР.

"Теперь я понимаю, что это была ложная информация в отношении меня (информация о так называемом "списке неприкасаемых" от Йованович - Ред.), - рассказала конгрессменам экс-посол.

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