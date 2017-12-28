|"Милан" стал вторым полуфиналистом Кубка Италии по футболу
|28.12.2017 08:18
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Дженнаро Гаттузо вывел “Милан” в 1/2 финала Кубка Италии по футболу благодаря победе над “Интером”, сообщает со ссылкой на сайты клубов.
Основное время противостояния зафиксировало нулевую ничью, но в дополнительных экстра-таймах форвард Патрик Кутроне принес “россонери” минимальный выигрыш 1: 0.
Примечательно, что “Милан” имел солидный гандикап по количеству нанесенных ударов — 20: 7.
Отметим, что за путевку в финал команда Гаттузо поспорит с римским “Лацио”, которое обыграло ранее “Фиорентину” (1: 0).
Добавим также, вторая полуфинальная пара определится по итогам баталий между “Ювентусом” с “Торино” и “Наполи” против “Аталанты”.
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