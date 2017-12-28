|В районе Горловки боевики маскируют тяжелую военную технику, - "ИС"
|28.12.2017 08:19
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По данным группы «Информационное сопротивление», российско-оккупационные подразделения, пользуясь так называемым «новогодне-рождественским перемирием», проводят открытую ротацию, оборудуют новые пощиции а также маскируют наявную военную технику.
В районе н.п. Горловка (северная часть, на территории ЦОФ «Узловская») оккупанты маскируют тяжелую бронетехнику, информирует еizvestia.com.
В частности, зафиксировано до 15 танков.
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