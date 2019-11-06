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В Украину запретили ввозить подержанные вагоны из России
06.11.2019 17:20
Кабмин принял решение о запрете ввоза подержанных вагонов из РФ
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
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