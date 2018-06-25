Если бы выборы проходили в июне 2018 года, во второй тур вышли бы руководитель парламентской фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко и экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко. нынешний президент Украины Петр Порошенко занял бы пятое место. Если бы в голосовании участововали актер Владимир Зеленский и певец Святослав Вакарчук, последний набрал бы меньше голосов, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Президентские выборы в Украине пройдут в 2019 году Фото: EPA Согласно опросу, если бы выборы президента Украины проходили в середине июня и в списках не было бы музыканта Святослава Вакарчука и актера Владимира Зеленского, то между всех граждан Украины в возрасте от 18 лет голоса бы распределились так: 11,2% проголосовали бы за Тимошенко;

7,9% – за экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко;

6,5% – за лидера парламентской фракции Радикальной партии Олега Ляшко;

5,2% – за лидера парламентской фракции Оппозиционного блока Юрия Бойко;

5,2% – за нынешнего президента Украины Петра Порошенко;

4,1% – за лидера партии "За життя", нардепа Вадима Рабиновича;

1,9% – за мэра Львова Андрея Садового;

1,3% – за лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока;

6% – за других кандидатов. 9,4% респондентов вычеркнули бы всех кандидатов или испортили бы бюллетень; 11,9% не участвовали бы в голосовании; 28,3% не определились, за кого будут голосовать; 1,1% отказались отвечать на вопрос.Среди тех, кто определился с выбором голоса распределились бы следующим образом: 22,8% проголосовали бы за Тимошенко;

16% – за Гриценко;

13,2% – за Ляшко;

10,6% – за Бойко;

10,5% – за Порошенко;

8,4% – за Рабиновича;

3,9% – за Садового;

2,6% – за Тягнибока;

12,1% – за других кандидатов. Если бы выборы проходили в середине июня 2018 года и в них участвовали бы Вакарчук и Зеленский, то между всех граждан Украины в возрасте от 18 лет голоса бы распределились так: 10,5% проголосовали бы за Тимошенко;

6,8% – за Гриценко;

5,8% – за Ляшко;

5,5% – за Бойко;

4,6% – за Порошенко;

4,5% – за Зеленского;

4% – за Рабиновича;

4% – за Вакарчука;

1,5% – за Тягнибока;

1,3% – за Садового;

5,5% – за других кандидатов. 7,9% избирателей вычеркнули бы всех кандидатов или испортили бы бюллетень; 9,4% решили бы не участвовать в голосовании; 26,9% не определились, за кого голосовать; 1,8% отказались отвечать на вопросы.Среди избирателей, которые определились с выбором голоса распределились бы так:19,5% проголосовали бы за Тимошенко; 12,6% – за Гриценко;

10,7% – за Ляшко;

10,2% – за Бойко;

8,5% – за Порошенко;

8,3% – за Зеленского;

7,5% – за Рабиновича;

7,4% – за Вакарчука;

2,7% – за Тягнибока;

2,4% – за Садового.

10,2% – за других кандидатов. Исследование проводилось с 7 по 21 июня, методом формализованного интервью опрошены 2005 совершеннолетних респондентов в 110 населенных пунктах Украины, кроме аннексированного Крыма. Статистическая ошибка не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% – для показателей близких к 25%, 2,0% – для показателей близких к 10%, 1,4% – для показателей близких к 5%.Президентские выборы пройдут в Украине в 2019 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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