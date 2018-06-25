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Если бы выборы проходили в июне 2018 года, во второй тур вышли бы
руководитель парламентской фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко и
экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко. нынешний президент
Украины Петр Порошенко занял бы пятое место. Если бы в голосовании
участововали актер Владимир Зеленский и певец Святослав Вакарчук,
последний набрал бы меньше голосов, свидетельствуют результаты
опроса Киевского международного института социологии. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Президентские выборы в
Украине пройдут в 2019 году Фото: EPA Согласно опросу, если бы
выборы президента Украины проходили в середине июня и в списках не
было бы музыканта Святослава Вакарчука и актера Владимира
Зеленского, то между всех граждан Украины в возрасте от 18 лет
голоса бы распределились так:
9,4% респондентов вычеркнули бы всех кандидатов или испортили бы
бюллетень; 11,9% не участвовали бы в голосовании; 28,3% не
определились, за кого будут голосовать; 1,1% отказались отвечать на
вопрос.Среди тех, кто определился с выбором голоса распределились
бы следующим образом:
- 11,2% проголосовали бы за Тимошенко;
- 7,9% – за экс-министра обороны Украины Анатолия
Гриценко;
- 6,5% – за лидера парламентской фракции Радикальной партии
Олега Ляшко;
- 5,2% – за лидера парламентской фракции Оппозиционного
блока Юрия Бойко;
- 5,2% – за нынешнего президента Украины Петра
Порошенко;
- 4,1% – за лидера партии "За життя", нардепа Вадима
Рабиновича;
- 1,9% – за мэра Львова Андрея Садового;
- 1,3% – за лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока;
- 6% – за других кандидатов.
Если бы выборы проходили в середине июня 2018 года и в них
участвовали бы Вакарчук и Зеленский, то между всех граждан
Украины в возрасте от 18 лет голоса бы распределились так:
- 22,8% проголосовали бы за Тимошенко;
- 16% – за Гриценко;
- 13,2% – за Ляшко;
- 10,6% – за Бойко;
- 10,5% – за Порошенко;
- 8,4% – за Рабиновича;
- 3,9% – за Садового;
- 2,6% – за Тягнибока;
- 12,1% – за других кандидатов.
7,9% избирателей вычеркнули бы всех кандидатов или испортили бы
бюллетень; 9,4% решили бы не участвовать в голосовании; 26,9% не
определились, за кого голосовать; 1,8% отказались отвечать на
вопросы.Среди избирателей, которые определились с выбором голоса
распределились бы так:19,5% проголосовали бы за Тимошенко;
- 10,5% проголосовали бы за Тимошенко;
- 6,8% – за Гриценко;
- 5,8% – за Ляшко;
- 5,5% – за Бойко;
- 4,6% – за Порошенко;
- 4,5% – за Зеленского;
- 4% – за Рабиновича;
- 4% – за Вакарчука;
- 1,5% – за Тягнибока;
- 1,3% – за Садового;
- 5,5% – за других кандидатов.
Исследование проводилось с 7 по 21 июня, методом формализованного
интервью опрошены 2005 совершеннолетних респондентов в 110
населенных пунктах Украины, кроме аннексированного Крыма.
Статистическая ошибка не превышает: 3,3% для показателей
близких к 50%, 2,8% – для показателей близких к 25%,
2,0% – для показателей близких к 10%, 1,4% – для
показателей близких к 5%.Президентские выборы пройдут в Украине в
2019 году.
- 12,6% – за Гриценко;
- 10,7% – за Ляшко;
- 10,2% – за Бойко;
- 8,5% – за Порошенко;
- 8,3% – за Зеленского;
- 7,5% – за Рабиновича;
- 7,4% – за Вакарчука;
- 2,7% – за Тягнибока;
- 2,4% – за Садового.
- 10,2% – за других
кандидатов.
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