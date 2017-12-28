Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в своей статье для New York Times написал. что Вашингтон намерен налаживать отношения с Москвой.

«У нас нет иллюзий в отношении режима в России, с которым мы имеем дело. У США сейчас плохие отношения с возродившейся Россией, которая за последнее десятилетие вторглась в соседние Грузию и Украину и подорвала суверенитет западных стран, вмешиваясь в выборы в США и других странах», — написал он.

При этом Тиллерсон подчеркнул, что о восстановлении отношений с Москвой не может быть и речи без урегулирования ситуации на Украине. Залог этого госсекретарь видит в выполнении Россией минских соглашений.

Одновременно Тиллерсон считает, что сотрудничество России и США было взаимовыгодным в Сирии.

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