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Произошла смертельная авария автомобилей Volkswagen
28.12.2017 08:24
Произошла смертельная авария автомобилей Volkswagen По теме:

В Самборском районе Львовской области столкнулись два автомобиля марки . Водитель одной из иномарок погиб на месте аварии. Вместе с ним погиб и его пассажирка,передает со ссылкой на .

По предварительной информации полицейских, 33-летний водитель автомобиля Passat B5 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Passat B7, которым руководил 51-летний мужчина. Сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

От полученных травм водитель Passat В5 и его пассажирка, 27-летняя жительница Самбора, скончались на месте происшествия. Еще один пассажир В5, а также водитель Passat В7 получили телесные повреждения, их доставили в больницу.

На Тернопольщине полицейская попала под колеса, когда оформляла . Следственную госпитализировали с политравмой, сотрясением, закрытым и открытым переломы бедренной кости.







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