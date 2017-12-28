|Произошла смертельная авария автомобилей Volkswagen
|28.12.2017 08:24
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В Самборском районе Львовской области столкнулись два автомобиля марки . Водитель одной из иномарок погиб на месте аварии. Вместе с ним погиб и его пассажирка,передает со ссылкой на .
По предварительной информации полицейских, 33-летний водитель автомобиля Passat B5 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Passat B7, которым руководил 51-летний мужчина. Сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.От полученных травм водитель Passat В5 и его пассажирка, 27-летняя жительница Самбора, скончались на месте происшествия. Еще один пассажир В5, а также водитель Passat В7 получили телесные повреждения, их доставили в больницу.
На Тернопольщине полицейская попала под колеса, когда оформляла . Следственную госпитализировали с политравмой, сотрясением, закрытым и открытым переломы бедренной кости.
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