Зеленский прокомментировал интерес американского инвестора к покупке "Мотор Сич" - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Зеленский прокомментировал интерес американского инвестора к покупке "Мотор Сич"
06.11.2019 17:39
Зеленский отреагировал на интерес инвестора Эрика Принса к покупке "Мотор Сич"
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
покупке
мотор
сич
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эрика
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