Демократическая партия США по итогам промежуточных выборов впервые более чем за 20 лет получила полный контроль над законодательным органом в Вирджинии, а ее кандидат на пост губернатора Кентукки уже заявил о своей победе. Об этом сообщает Голос Америки в среду, 6 ноября.

"В Вирджинии демократы перехватили контроль над Сенатом и Палатой делегатов, таким образом получив полный контроль над правительством в штате, который часто становится полем битвы за Белый дом", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что окончательные результаты выборов губернатора Кентукки, где республиканцы пользовались устойчивой поддержкой, пока неясны из-за близких показателей кандидатов, несмотря на усилия, которые президент США Дональд Трамп приложил в последний момент. Демократ Энди Бешир объявил о своей победе на выборах над действующим губернатором Мэттом Бевином, но Бевин пока не признал своего поражения. После того как 100% округов подвели итоги выборов, Бешир опережает Бевина на 4658 голосов из более 1,4 млн подсчитанных бюллетеней.

Издание отмечает, что за год до президентских выборов результаты голосования стали предупреждающим сигналом для обеих партий. Избиратели в пригородных районах Кентукки и Вирджинии поддержали демократов, и если тенденция сохранится, это может стать препятствием на пути Трампа к переизбранию.

Напомним, что выборы президента США состоятся в 2020 году. Соперник Трампа от Демократической партии пока не определился, наиболее вероятными кандидатами считаются прежний вице-президент Джо Байден, а также сенаторы Элизабет Уоррен и Берни Сандерс. Ранее на этой неделе стало известно, что Трамп проигрывает любому из троих возможных кандидатов-демократов. При этом наибольшее преимущество имеет Байден – 12%.

Тем не менее, Дональд Трамп выразил уверенность в том, что именно он победит на выборах президента США в 2020 году.





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