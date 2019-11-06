Александр Зубченко

Посмотрел некоторое время «парламентские слушания» по какой-то свободе слова. По мне, так тема ржачная сама по себе. Но в Раде все было серьезно. Выступали какие-то истерички, медиаадвокаты, медиаэксперты, волонтеры, добровольцы и воины АТО. Все обеспокоены бесчинствами Портнова и Медведчука. Все вопят о том, что сепаратисты используют свободу слова для кремлевских каналов. Все, как один, выступают за ужесточение наказаний за российскую пропаганду. Министр культуры Бородянский из Пинчук-центра «Возрождение» призвал жестко наказывать агентов «русского мира».

Что надо делать для обеспечения свободы слова на Украине? Как победить «скотов, которые сеют здесь российскую дикость»? Они же, с...ки, цитирую, «нашептывают украинцам, что не все здесь так однозначно».

Прежде только нужно немедленно запретить «Телеграм-канал» Портнова. Он сеет панику в изысканном патриотическом сообществе. Публикует интимную информацию об автопарке «Радио «Свобода», работники которого, выполняя свой журналистский долг, следили за «адвокатом дьявола» на шести-восьми авто. Да еще имеет дерзость тыкать им редакционным заданием телеканала одной из башен Кремля «112». Кстати, совершенно не понимаю, что значит выражение «противоречия между башнями Кремля»? В модных аналитических обзорах, которые пишут продвинутые пользователи в коворкингах «порохоботов», принято загадочно намекать на некие трения «между башнями». И типа те, кто об этом пишут, полностью в курсе этих противоречий, но, б...ть, не могут сообщить подробности. Боятся «запалить» источник. Который, вне всякого сомнения, пребывает в ближайшем психиатрическом отделении.

Короче, Портнов, да еще экс-министр юстиции Елена Лукаш – самая страшная угроза свободе слова на Украине. Многие выступающие, чьих имен я не знал и никогда не узнаю, были уверены: только полный запрет телеканалов и арест всех пособников гибридной агрессии РФ сможет создать по-настоящему свободное общество истинных журналистов. Какая-то дамочка требовала немедленно бросить «за граты» Виктора Медведчука. Его охрана очень напугала впечатлительную журналистку, понесшую тяжелейшие моральные потери. Вот она и несет что попало с парламентской трибуны.





Выступающих было много. Кто с крашеной челкой, кто в футболке с желтыми пятнами, кто вообще неопределенного пола.

Такой концентрации «порохоботов» в одном зале я давненько не видел. Если их немедленно определить в одно подразделение и направить на передовую гибридной войны – а это, как я понимаю, их заветная мечта, – то они быстро вернут все оккупированные территории. Просто на раз.



Страшно трудно приходится настоящим патриотам-журналистам. Их преследуют экстремисты из ОРДЛО. Не выплачивают зарплаты владельцы СМИ, ориентированным на «русский мир», не пускают в «зону ведения операций Силами специальных операций». А это же, б...ть, главная цель их жизни! Хотят показать всему миру, что там происходит. Но из-за кучи бюрократических преград они туда не могут приехать. Вот еще одна причина плачевного состояния свободы слова в Украине.

Официально обращаюсь ко всем органам: пустите их туда! Осуществите мечту настоящих патриотов нации! Страна сразу станет единой и неделимой. Крым наш! Донбасс наш! СУГС!



Вскользь было упомянуто о Гонгадзе. Как бы некоторых беспокоит то, что это убийство не расследовано. И с Шерметом как-то безуспешно получилось. Так я вам помогу: спросите у представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы. Он же точно в курсе. Но ведь нельзя бросать тень на того, кто проводит политику Сороса? Так ведь получается?

Кто виноват и что делать? Рекомендации участников парламентских слушаний должны изучаться в лучших клиниках Европы, специализирующихся на острых случаях паранойи. Во-первых, немедленно запретить телеканалы, которые пропагандируют ценности «русского мира». Имущество каналов отобрать, а сотрудников – в лагеря для перевоспитания. Во-вторых, отобрать все телеканалы у олигархов. С такой ценной рекомендацией выступила блондинка, работающая на телеканале Рината Ахметова. Коломойский тоже должен быть лишен влияния на «плюсы». Равно как и Медведчук. Про Ахметова и Пинчука почему-то не было сказано ни слова. Рекомендации блондинки были встречены громкими овациями. В-третьих, запретить сепаратистам заниматься журналистской деятельностью. Под сепаратистами прежде только подразумевался все тот же Портнов. В-четвертых, ужесточить уголовное наказание за информационную деятельность в интересах «агрессора». Причем не обязательно проводить долгое судебное расследование. Просто взять и посадить, ведь ситуация в стране тревожная, «пятая колонна поднимает голову». Люто поддерживаю эти рекомендации, поскольку свобода слова является абсолютной ценностью. И никакие портновы и медведчуки не должны топтать независимое украинское информационное пространство! Все должны понять, что настоящая свобода заключается в том, чтобы работать в стиле «Прямого анала» Петра Порошенко. Вот это образец настоящей украинской журналистики, эталон, к которому должны стремиться все настоящие медиа-патриоты нации. И «Прямой» вообще не принадлежит Петру Алексеевичу, поскольку это достояние всей бывшей Партии регионов Украины.



… Какое счастье, что не вхожу в число этих прекрасных журналистов, озабоченных свободой слова. И здесь уместно троекратно проорать СУГС!

Сводка.нет - Новости Украины и Мира