|Превращается в помойку: В сети появились мрачные фото из оккупированной Евпатории
|28.12.2017 08:27
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В сети обнародовали мрачные фото из оккупированной Российской Федерацией Евпатории (Крым).
Соответствующие снимки в своем блоге в ЖЖ опубликовал Руслан Викторов, информирует еizvestia.com.
«К огромному сожалению, как мне показалось, город постепенно вымирает, с тех пор, как я был тут в последний раз (2008 год), мало что изменилось. Ходить по тротуарам опасно… С колясками просто нереально передвигаться. А ведь город наполнен детьми, инвалидами, но для этого ничего не делается», — отметил он.
По словам блогера, многие здания в городе в аварийном состоянии, улицы завалены мусором, очень много заброшенных отелей и санаториев.
«Очень жаль, что мой любимый город, вероятно, скоро превратится в захудалую помойку или вообще вымрет. Нужно что-то безотлагательно делать с местной властью и городом в целом. Иначе детская здравница Евпатория сгинет», — заявил Викторов.
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