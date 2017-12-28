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В Британии из-за сильного снегопада возникли проблемы с электроснабжением
28.12.2017 08:27
Без электричества из-за непогоды остались тысячи домов на юго-западе Англии, в Уэльсе и Шотландии. Снегопад оставил без электричества тысячи британцев Фото: ЕРА Без электричества остались тысячи домов на юго-западе Англии, в Уэльсе и Шотландии.Из-за снегопада в лондонском аэропорту Станстед задержали десятки рейсов, в частности около 30 рейсов авиакомпании Ryanair. В метеорологической службе предупредили водителей о гололеде практически на всей территории страны.

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