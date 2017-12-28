Без электричества из-за непогоды остались тысячи домов на
юго-западе Англии, в Уэльсе и Шотландии. Снегопад оставил без
электричества тысячи британцев Фото: ЕРА Без электричества остались
тысячи домов на юго-западе Англии, в Уэльсе и Шотландии.Из-за
снегопада в лондонском аэропорту Станстед задержали десятки рейсов,
в частности около 30 рейсов авиакомпании Ryanair. В
метеорологической службе предупредили водителей о гололеде
практически на всей территории страны.
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