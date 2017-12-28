Кабмин утвердил план основных мероприятий гражданской защиты-2018

Кабинет министров Украины утвердил план основных мероприятий гражданской защиты на 2018 год, который предусматривает проведение командно-штабных учений с силами гражданской защиты.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Планом предусмотрена организация технической инвентаризации фонда сооружений гражданской защиты: Министерства образования и науки, Министерства аграрной политики и продовольствия, Национальной полиции; Житомирской, Луганской, Черновицкой, Донецкой, Одесской и Черкасской облгосадминистраций; "Хлеб Украины" и "Ощадбанк".

В 2018 году планируется организовать и провести командно-штабные учения с органами управления и силами гражданской защиты территориальных подсистем единой государственной системы гражданской защиты в Днепропетровской, Закарпатской, Одесской областях и Киеве.

Запланировано проведение учения с органами управления и силами гражданской защиты функциональной подсистемы предотвращения и реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации на морском или речном транспорте в акватории торговых портов, организации поисково-спасательных работ в акватории Черного и Азовского морей.

Центральным и местным органам исполнительной власти поручено разработать на основе плана мероприятий отраслевые и региональные планы основных мероприятий гражданской защиты на 2018 год в соответствии со своими полномочиями.