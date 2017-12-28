Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал президента Сирии Башара Асада «террористом», с которым нельзя связывать мирное урегулирование в этой стране.

Асад, непременно, террорист, который осуществлял государственный терроризм», – сказал Эрдоган в среду, 27 января, на пресс-конференции во время визита в Тунис, передает Reuters.

Он добавил, что не видит Асада во главе послевоенной Сирии. «Как мы можем рассматривать будущее с президентом Сирии, который убил почти миллион своих граждан?», – отметил Эрдоган.

В ответ на это заявление Министерство иностранных дел Сирии обвинило Эрдогана в поддержке террористических групп. В министерстве заявили, что Турция должна прекратить вмешиваться в дела других государств.

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