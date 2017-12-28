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Brent торгуется на уровне 66,60 долл. за баррель
28.12.2017 08:32

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в четверг утром выросли в цене до 66,60 доллара за баррель, передает со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:18, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,24%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 59,78 доллара за баррель, прибавив 0,23%.

Напомним, накануне Brent торговалась на уровне 66,67 долл. за баррель.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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