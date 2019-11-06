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Укроборонпром передаст часть предприятий Фонду госимущества
06.11.2019 18:52
Укроборонпром запланировал передать часть своих предприятий Фонду госимущества Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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