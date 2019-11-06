Ринком активно поширюються чутки, що проблеми, нібито, намічаються і в іншого великого столичного забудовника — компанії Київміськбуд. Разом з Укрбудом вони контролюють половину київського ринку новобудов. «Мінфін» розбирався, що відбувається з Київміськбудом і чи є привід для занепокоєння. На спеціалізованих форумах і в соцмережах розганяють інформацію, що КМБ може повторити долю Укрбуду. Проблеми КМБ активно обговорюють у профільному середовищі — самі забудовники.

Що сталося з Київміськбудом

Підставою для тривожних чуток став вихід Київміськбуду з декількох партнерських проектів, зокрема, ЖК «Світло парк» і «Рибальський». У «Світло парк» повідомили, що починають продажі через нового девелопера — Futura Hata. У «Рибальському» ж взагалі нічого не пояснили, але логотип КМБ з реклами зник.

Хоча історія з партнерськими ЖК — тільки привід. Люди ще з літа скаржилися, що багато об'єктів КМБ будуються не так активно, як їм би хотілося, і побоювалися зриву термінів введення в експлуатацію.

Як повідомила «Мінфіну» прес-служба КМБ, причин для занепокоєння немає. Вихід зі «Світло парку» пояснюється просто: «Київміськбуд виступав інвестиційним партнером і реалізовував квартири в будинках №1 і №3. На сьогоднішній день всі квартири, якими займалася компанія, продані. Подальшим продажем нерухомості на цьому об'єкті займеться девелоперська компанія повного циклу Futura Hatа. З «Рибальським» ми продовжуємо працювати і реалізуємо квартири в будинках №3 та №9», — стверджують у компанії.

Проте на ринку говорять, що багато забудовників вже не прагнуть працювати в партнерстві з «Київміськбудом».

«На ринку є наступна схема — компанії, як правило, не дуже великі, часто залучають у свої проекти іменитих колег. Моделі різні — в одних випадках вони «беруть у користування» тільки їх розкручену торгову марку, сподіваючись, що це допоможе залучити покупців, в інших — йде повноцінна фінансова участь. Але зараз почали ширитися чутки, що Київміськбуд — не найплатоспроможніший партнер», — розповіло джерело «Мінфіну» на будівельному ринку. А в деяких компаніях-забудовниках відзначають, що люди почали задавати їм питання: «Що відбувається з Київміськбудом?». Тому бренд КМБ раптом почав різко втрачати свою цінність і припинив працювати на залучення покупців.

У КМБ спростовують інформацію про припинення будівництв. «На всіх об'єктах ведуться роботи, про хід будівництва компанія постійно звітує. Також можна відстежувати хід робіт на сторінці кожного об'єкта, відеоогляди доступні на нашому каналі на YouTube», — стверджують у компанії.

Нагадаємо, Київміськбуд не потрапив до рейтингу столичних забудовників, який «Мінфін» підготував за підсумками 1 півріччя 2019 року. За 6 місяців компанія не здала жодного об'єкта. І це незважаючи на те, що в процесі будівництва у столичного забудовника було відразу 63 будинки в 15 ЖК.

Хмари згущуються?

Експерти допускають, що навколо КМБ можуть згущуватися хмари. І пов'язано це з майбутньою зміною влади в столиці. «Не секрет, що КМБ завжди був зав'язаний на адмінресурс. Втім, по-іншому отримувати ділянки в столиці було неможливо. Але тепер, коли влада змінюється, компанія ризикує опинитися в підвішеному стані. Тим більше, що у нової влади свої інтереси на будівельному ринку. І в її оточенні є свої люди, які не проти переділити ринок нерухомості», — сказав представник однієї з компаній-забудовників, який попросив не називати його імені.

Він не виключає, що варіантів з Київміськбудом може бути декілька — від рейдерської атаки до «чесної» купівлі бізнесу. Варто згадати, що КМБ декілька років тому вже заявляв про рейдерську атаку, але тоді проблеми вдалося вирішити.

У КМБ відкидають можливість різного роду тиску і рейдерських атак. «Складно тиснути на компанію, яка веде прозоро свою діяльність і підзвітна наглядовій раді, яка уповноважена громадою міста. Саме громаді Києва належить 80% акцій Київміськбуду, — заявили в прес-службі. Вони спростовують і фінансові проблеми.

У Київміськбуді все списують на банальні конкурентні війни.

«Можливо, комусь дуже хочеться, щоб у компанії були проблеми. Мусимо розчарувати — все стабільно. Продажі в жовтні на рівні минулих років, деяке затишшя було влітку. Така ситуація показова, так як компанія працює в гривнях, а люди зберігають заощадження у валюті, тому зміцнення гривні не кращим чином позначилося на продажах, але зараз все вирівнюється», — зазначили в КМБ.

Заморожений ринок

«Мінфін» вже писав, що і без того непроста ситуація на столичному ринку нерухомості останнім часом ще більше ускладнилася. Свою вклад внесли загальна політична та економічна ситуація в країні, а також перманентні локальні конфлікти, як, наприклад, у випадку з Укрбудом, і тепер — з Київміськбудом.

Все це призвело до того, що продажі в новобудовах помітно просіли, причому, — у всіх компаній. Забудовники намагаються згладити гострі кути і говорять не про зниження продажів, а про якийсь «відкладений попит»: мовляв, 15% угод просто відклалося до кращих часів. Але фактично квартир продається дуже мало. І це не дозволяє компаніям повноцінно фінансувати будівництво об'єктів.

Одна з причин — люди не довіряють забудовникам, побоюючись, що будинок можуть із запізненням ввести в експлуатацію, а то і зовсім заморозити. І привід для таких побоювань є. За даними досліджень «Українського клубу нерухомості» (URE Club) і компанії Monitor.Estate, так звані «ризикові» об'єкти є у всіх великих містах країни, зокрема, в столиці. Причому, Київ у цьому списку — в лідерах. Експерти визнали ризиковими 55% всіх столичних новобудов (аналізувалося 400 об'єктів). Всього по країні половина всіх новобудов — проблемні.

Більше 27% будується без дозволів, 34% — без ліцензій, 33% — на землях нецільового призначення або без кадастрового номера. У 24% учасників будівництва є податковий борг, 13% суб'єктів знаходяться на стадії виконавчого провадження, — пояснив засновник компанії Monitor.Estate Володимир Копоть.

Співзасновник (URE Club) Ольга Соловей додала, що первинний ринок зараз — у невизначеності. «Поліпшення ситуації можна чекати не раніше березня — квітня наступного року, коли з'являться перші підтвердження ефективності прийнятих нещодавно законів. Але, з іншого боку, досі невідома доля ДАБІ. А саме від діяльності цієї структури залежить, чи стане ринок прозорим», — говорить вона. На сьогоднішній день ДАБІ практично не працює, чекають призначення нового керівника. Тому процес видачі дозволів та здача об'єктів паралізовані. І це також провокує на ринку панічні настрої.

«Дозволи не видаються, майже не вводяться в експлуатацію вже побудовані будинки. Крім того, в Києві є близько 50 конфліктних об'єктів, реалізація яких практично заморожена», — зазначила Соловей.

На цьому тлі будь-який скандал із забудовниками, особливо великими, може буквально підірвати ринок.

Той факт, що масштабної кризи зараз побоюються не тільки покупці житла, але і самі забудовники, підтверджує підозріла щедрість останніх. Ціни в прайсах вони поки що не знижують, зате зачастили з різними акціями, причому готові давати покупцям рекордні знижки — до 20-30%.

Автор: Марія Коливанова

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