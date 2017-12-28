Новый — 2018 год — имеет высокие шансы на выкристаллизацию решения проблемы Донбасса, где с 2014 года продолжается военный конфликт.

К такому выводу пришли авторы исследования «Украинского Института Будущего» (UIF), сообщает «Укринформ», информирует еizvestia.com.

«2018 год имеет довольно высокие шансы, что выкристаллизуется решение проблемы Донбасса, хотя мы все же считаем, что статус конфликта, как и раньше, будет оставаться неопределенным», — заявили они.

В то же время, указывается, что усиление давления на Россию со стороны США во второй половине 2017 года и высокая вероятность ввода новых санкций 2 февраля 2018 года «повышают шансы на возникновение какого-то рамочного соглашения относительно миротворческой миссии на Донбассе».

Эксперты UIF также прогнозируют, что в случае отсутствия такой миротворческой миссии Украина «наверное» начнет получать летальное оружие из США.

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