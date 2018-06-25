Американский производитель Harley-Davidson прекратит экспорт своих мотоциклов в Европейский союз из-за введения пошлин, сообщает The Wall Street Journal .

По полученным данным, после повышения тарифов на ввоз американских мотоциклов в страны Евросоюза до 31% стоимость каждого транспортного средства возросла на 2,2 тысячи долларов.

Представители компании заверили, что не будут повышать цены из-за "урона своему бизнесу в регионе", хотя убытки компании от европейских пошлин составят от 90 миллионов до 100 миллионов долларов в год.

Стоит отметить, что Harley-Davidson продают в Евросоюзе около 40 тысяч мотоциклов в год, таким образом, европейский рынок - второй для компании по значимости. Производство будет окончательно выведено через 9-18 месяцев.

Как сообщал svodka.net, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал распоряжение о введении пошлин на ввоз стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно.

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