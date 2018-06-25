|Harley-Davidson прекратит продажу мотоциклов в ЕС
|25.06.2018 16:42
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Американский производитель Harley-Davidson прекратит экспорт своих мотоциклов в Европейский союз из-за введения пошлин, сообщает The Wall Street Journal.
По полученным данным, после повышения тарифов на ввоз американских мотоциклов в страны Евросоюза до 31% стоимость каждого транспортного средства возросла на 2,2 тысячи долларов.
Представители компании заверили, что не будут повышать цены из-за "урона своему бизнесу в регионе", хотя убытки компании от европейских пошлин составят от 90 миллионов до 100 миллионов долларов в год.
Стоит отметить, что Harley-Davidson продают в Евросоюзе около 40 тысяч мотоциклов в год, таким образом, европейский рынок - второй для компании по значимости. Производство будет окончательно выведено через 9-18 месяцев.
Как сообщал svodka.net, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал распоряжение о введении пошлин на ввоз стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно.
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