Ученый из Калифорнийского университета в Беркли Роберт Дадли утверждает, что способность человеческого организма переваривать алкоголь хорошо развита именно благодаря миллионам лет “практики”, передает со ссылкой на BBC.

Ранее, Р.Дадли выдвинул гипотезу, что животные, которые питаются фруктами, непременно употребляют алкоголь.

“Гипотеза пьяной обезьяны” объясняла страсть людей к алкоголю тем, что первобытные люди были прекрасно знакомы с ним в природе, благодаря сброженным перезрелым плодам, которыми они с удовольствием лакомились.

Спелые плоды содержат примерно 0,6% этанола, плоды, упавшие на землю, — до 0,9%, а перезрелые — целых 4,5% спирта.

По мнению Р.Дадли, алкоголь был непременной частью рациона приматов в течение нескольких миллионов лет. Ученый убежден, что способность человеческого организма переваривать алкоголь хорошо развита именно благодаря миллионам лет практики. Свидетельство тому можно увидеть в нашем генетическом коде.

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Американские исследователи утверждают, что фермент алкогольной дегидрогеназы, ADH4, который помогает расщеплять спирт в человеческом организме, в процессе эволюции стал в 40 раз эффективнее.

Отмечается, что мутация этого гена произошла во всех наших предков примерно 10 миллионов лет назад. А это — именно то время, когда наши предки начали спускаться с деревьев и смогли попробовать перезрелые плоды, которые падали на землю.

Напомним, в Киеве вырос спрос на крепкий алкоголь, ликеры и вино.

Также напомним, что в Украине сокращается рынок легального алкоголя, и по прогнозам эксперта О.Безуглого, к концу года падение объемов производства может составить около 20%.

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