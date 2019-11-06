Новые правила для частных детективов могут появиться в Украине. В Верховной Раде хотят обязать сыщиков получать лицензию, иначе их услуги окажутся вне закона. В то же время услуги частных детективов становятся все популярнее в Украине. Их сфера – поиск похищенных ценностей, автомобилей и даже пропавших без вести людей.

Антонина с ужасом вспоминает, как похитили ее несовершеннолетнюю дочь. Бывший муж забрал ее на прогулку, и вместо того, чтобы вернуть домой, повез в другой город, выключив телефон.

"Это были новогодние праздники и как раз день рождения дочери. Две недели меня не было информации, где находится мой ребенок", – рассказывает Антонина Антоша, жительница Киева.

Антонина обратилась в полицию, однако найти девочку копы не смогли. У них в таком случае связаны руки – объясняет частный детектив. Ведь дочь находилась с родным отцом.

Руслан Болгов, председатель комиссии по этике Ассоциации частных детективов Украины:

"Это не уголовное преступление, пока нету решения суда в предоставление кому-либо права. Поэтому полиция разводит в данном случае руками".

Тогда женщина обратилась за помощью к частному следователю.

"Было очень оперативно. Мы встретились, он мне предложил план действий, объяснил очень подробно, почему так нужно делать, какие это принесет результаты и как быстро. Я согласилась и буквально за первые дни были результаты, а через неделю он назвал место, где находится мой ребенок", – рассказывает Антонина.

В основном именно частные детективы имеют больше времени и возможностей, для достижения положительного результата.

"У нас имеется руководство, которое говорит, что нам делать. Мы более мобильные, мы более оперативный в данном случае", – отмечает Руслан Болгов.

Однако сначала пишите заявление в полицию. Ведь в работе частных служб есть много ограничений.

"Конституцией Украины запрещено вмешательство в частную жизнь лиц – осуществление видеозаписи, осуществление аудиозаписи разговоров, отслеживание, наблюдение за лицами. Такая деятельность является разрешенной только в рамках процессов и исключительно должно быть санкционировано или следственными подразделениями и процессуальными руководителями или со стороны суда", – объясняет Екатерина Григораш, адвокат, в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина".

Услуги частных детективов недешевы. Цена стартует от двух тысяч гривен – за одну только консультацию.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира