Погода, Новости, загрузка...
В ЕБРР ожидают, что в следующем году рост экономики Украины составит 3,5%
06.11.2019 19:47
ЕБРР улучшил ожидания роста экономики в Украине в 2019 году Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 