В ЕБРР ожидают, что в следующем году рост экономики Украины составит 3,5% - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
В ЕБРР ожидают, что в следующем году рост экономики Украины составит 3,5%
06.11.2019 19:47
ЕБРР улучшил ожидания роста экономики в Украине в 2019 году
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
экономика
события
украина
украине
году
экономики
роста
улучшил
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->