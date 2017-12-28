Масштабную акцию запустил миллиардер и спонсор Демократической партии в штате Калифорния Том Стайер. Успех кампании — это прорыв в использовании цифровых технологий.

Интернет-петиция за импичмент президента США Дональда Трампа собрала четыре миллиона онлайн-подписей. Масштабную акцию запустил миллиардер и спонсор демократической партии в штате Калифорния Том Стайер.

В октябре миллиардер-филантроп запустил петицию за отстранение от власти Трампа. Тогда он не думал, что на призыв откликнутся более миллиона человек.

К концу декабря петиция набрала почти четыре миллиона подписей и, по информации Politico, может стать основным направлением деятельности демократов в 2018 году. Несмотря на успех, некоторые представители партии не одобрили акцию, заявив, что она «отвлекает от основной партийной повестки».

Эксперты отметили, что успех кампании — это прорыв в использовании цифровых технологий. Согласно опросам NBC News и Wall Street Journal, американцев, поддерживающих импичмент президента, больше, чем тех, кто проголосует за него на выборах в 2020 году.

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