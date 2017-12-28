Стало известно главное экспортное направление

С начала 2017 года Украине удалось нарастить поставки огурца в Беларусь в 2,3 раза, информирует еizvestia.com.

Об этом сообщают эксперты «АПК-Информ: овощи и фрукты».

Так, с января по ноябрь 2017 года Украина экспортировала в указанном направлении 1,8 тыс. тонн огурца, тогда как за такой же период годом ранее поставки в Беларусь составляли порядка 0,8 тыс. тонн.

В то же время, главным экспортным направлением для украинского огурца в текущем сезоне является ЕС.

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За 11 месяцев 2017 года Украина отправила на европейский рынок 2,2 тыс. тонн этой продукции, что на 4% больше, чем за январь-ноябрь предыдущего года.

Порядка 1,5 тыс. тонн было экспортировано в Польшу, что действительно соответствует прошлогоднему уровню.

Всего же с января по ноябрь нынешнего сезона экспорт украинского огурца почти достиг 4 тыс. тонн.

Таким образом, Украине удалось нарастить поставки данной продукции по сравнению с прошлым сезоном сразу на 38%.

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